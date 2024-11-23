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حزب الله: اشتبكنا عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة مع قوة اسرائيلية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة
Lebanon 24
23-11-2024
|
05:31
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