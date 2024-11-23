حزب الله: اشتبكنا من مسافة قريبة مع قوة إسرائيلية متسللة في اتجاه دير ميماس عند الأطراف الغربية للبلدة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

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