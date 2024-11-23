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المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغت نتنياهو أنه بحاجة لتقديم تنازلات إذا كان يريد صفقة أسرى مع حماس (أكسيوس)
Lebanon 24
23-11-2024
|
10:41
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