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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 12 آخرين بينهم إصابة خطيرة في معارك جنوب لبنان (الحدث)

Lebanon 24
23-11-2024 | 11:16
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