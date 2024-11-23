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الجيش الإسرائيلي: نفحص صورا بثتها حماس لمحتجزة إسرائيلية قتلها القصف ولا نستطيع تأكيدها أو نفيها حاليا

Lebanon 24
23-11-2024 | 12:30
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