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حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة وأوقعنا طاقمها قتلى وجرحى
Lebanon 24
23-11-2024
|
13:20
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