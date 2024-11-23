زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الحكومة ستقرر غدا تمديد خدمة 320 ألف جندي مجددا ولو أنها جندت الحريديم في الجيش لخففت العبء عن كاهل جنودنا

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