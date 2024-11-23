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كاتس للقناة ١٢: نضع شروطا تضمن أمننا ويجب التأكد من عدم عودة حزب لله والتفاصيل الأخيرة للاتفاق تتعلق بهذا

Lebanon 24
23-11-2024 | 14:11
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