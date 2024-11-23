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وزير الدفاع الإسرائيلي للقناة 12: أعمل على سن قانون تجنيد جديد والأوامر التي صدرت لن تحقق تجنيدا واسع النطاق

Lebanon 24
23-11-2024 | 14:34
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