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القناة 12 الإسرائيلية: رصد سقوط صاروخين أطلقا من لبنان بمنطقة مفتوحة بالجليل الأعلى

Lebanon 24
23-11-2024 | 15:30
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