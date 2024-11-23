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الأمن العام الأردني: إصابة 3 من رجال الأمن إثر إطلاق شخص النار عليهم بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان

Lebanon 24
23-11-2024 | 23:08
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