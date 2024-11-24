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لابيد: نحن بحاجة إلى خطوة سياسية كبيرة لتحويل النجاحات العسكرية إلى تسوية إقليمية تغير وجه الشرق الأوسط

Lebanon 24
24-11-2024 | 01:42
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