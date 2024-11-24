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الكرملين: إدارة بايدن المنتهية ولايتها تتخذ خطوات متهوّرة بشأن الصراع الأوكراني

Lebanon 24
24-11-2024 | 03:42
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