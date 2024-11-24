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معلومات عن استشهاد عسكريين إثنين وإصابة أكثر من 12 آخرين جرَّاء قصف إسرائيلي طال مركزاً للجيش في جنوب لبنان

Lebanon 24
24-11-2024 | 04:51
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