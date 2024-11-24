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بوريل: لوقف إطلاق النار بشكل فوريّ ولتطبيق فوريّ ومباشر للقرار 1701 والإتحاد الاوروبي يدعم جهود أميركا وفرنسا

Lebanon 24
24-11-2024 | 05:39
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