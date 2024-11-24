ميقاتي: إن رسائل العدو الاسرائيلي الرافض لاي حل مستمرة وكما انقلب على النداء الاميركي- الفرنسي لوقف اطلاق النار في ايلول الفائت ها هو مجددا يكتب بالدم اللبناني رفضا وقحا للحل الذي يجري التداول بشأنه

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