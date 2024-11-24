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ميقاتي: إن الحكومة التي عبّرت عن التزامها بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية الى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد

Lebanon 24
24-11-2024 | 05:57
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ميقاتي: إن استهداف العدو الاسرائيلي اليوم بشكل مباشر مركزا للجيش في الجنوب وسقوط شهداء وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل الى وقف اطلاق النار وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701
lebanon 24
24/11/2024 15:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: يبقى الاساس هو وقف العدوان المستمر على لبنان فورا واعلان وقفٍ اطلاقِ النار وإرساءِ دعائمِ الاستقرارِ المستدامِ مع تأكيد التزام الحكومةً اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب
lebanon 24
24/11/2024 15:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الاولوية لتطبيق القرارات الدولية الواضحة وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب
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24/11/2024 15:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة ماضية في العمل مع كل اصدقاء لبنان والدول الفاعلة والمقررة ومع الشرعية الدولية لتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 وبسط سلطة الجيش على كل الاراضي اللبنانية
lebanon 24
24/11/2024 15:11:35 Lebanon 24 Lebanon 24
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