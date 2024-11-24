Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: على سكان غزة الاختيار إما الدمار والموت وإما الحياة

Lebanon 24
24-11-2024 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين الدمار والحياة.. بائع زهور يعيد الألوان إلى "الضاحية"
lebanon 24
24/11/2024 18:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأونروا: سكان غزة محرومون من أساسيات الطعام للبقاء على قيد الحياة
lebanon 24
24/11/2024 18:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حول "إعادة سكان الشمال".. ماذا كشف نتنياهو؟
lebanon 24
24/11/2024 18:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إعادة سكان الشمال إلى منازلهم يمر عبر إبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني ومنع إعادة التسلح والرد بحزم على أي هجوم ضدنا
lebanon 24
24/11/2024 18:46:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2024-11-24
11:41 | 2024-11-24
11:41 | 2024-11-24
11:39 | 2024-11-24
11:37 | 2024-11-24
11:36 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24