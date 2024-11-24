Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: كل من يتجرأ بإلحاق الضرر بمختطفينا دمه مهدور وكل من يطلق سراح مختطف حيا من غزة سيحصل على 5 ملايين دولار

Lebanon 24
24-11-2024 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو في جلسة مجلس الوزراء: اقترحت في المناقشات الأخيرة تقديم 5 ملايين دولار مقابل كل مختطف حي يتم إعادته
lebanon 24
24/11/2024 18:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو: من سيسلمنا رهائن سيحصل على 5 ملايين شيكل بدلا من مليون
lebanon 24
24/11/2024 18:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو مستعدّ لدفع ملايين الدولارات... ما هو المقابل؟
lebanon 24
24/11/2024 18:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو مستعد لضمان مرور آمن إلى خارج غزة للخاطفين وأسرهم الذين يطلقون سراح الرهائن
lebanon 24
24/11/2024 18:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:45 | 2024-11-24
11:41 | 2024-11-24
11:41 | 2024-11-24
11:39 | 2024-11-24
11:37 | 2024-11-24
11:36 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24