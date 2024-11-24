وزارة الداخلية الإماراتية: بوقت قياسي السلطات الإماراتية المختصة تلقي القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي وتؤكد أن الإمارات عصية على كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن المجتمع

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