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وزارة الداخلية الإماراتية: بوقت قياسي السلطات الإماراتية المختصة تلقي القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي وتؤكد أن الإمارات عصية على كل من تسول له نفسه الإخلال بأمن المجتمع

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:36
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