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الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 إصابة جراء سقوط صاروخ اعتراضي على عدة منازل في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

Lebanon 24
24-11-2024 | 12:38
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