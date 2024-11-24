Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق نار كثيف في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت لإنذار المتواجدين بالإخلاء

Lebanon 24
24-11-2024 | 13:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إطلاق نار كثيف في أكثر من منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت لإنذار المتواجدين بالإخلاء
lebanon 24
25/11/2024 02:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية ومحيطها لإنذار الموجودين بالإخلاء
lebanon 24
25/11/2024 02:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبيّة لبيروت لإنذار السكان بالإخلاء بعد التحذيرات الإسرائيلية الجديدة
lebanon 24
25/11/2024 02:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق نار كثيف لإنذار السكان بالإخلاء وتحليق منخفض للطيران الحربي المعادي في أجواء الضاحية الجنوبية
lebanon 24
25/11/2024 02:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-11-24
18:50 | 2024-11-24
18:49 | 2024-11-24
18:39 | 2024-11-24
18:33 | 2024-11-24
18:31 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24