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مكتب نتنياهو للقناة 13 العبرية: لازلنا نرفض وجود فرنسا في لجنة المراقبة

Lebanon 24
24-11-2024 | 13:23
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