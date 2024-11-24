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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للوسيط الأميركي آموس هوكستين للمضي قدماً نحو الاتفاق مع لبنان
Lebanon 24
24-11-2024
|
13:26
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