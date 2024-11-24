الجيش الإسرائيلي: كل من يظن أنه في موقع يسمح له بفرض المعادلات حريٌّ به أن يتجنب قراءة الأخبار من "أبواق حزب الله" أو أن يجول في ضاحيته الجنوبية وسيفهم الليلة على وجه التحديد

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