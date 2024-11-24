Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونت: حزب الله سيزيد من عمليات إطلاق الصواريخ لإظهار قوته وأن الكلمة الأخيرة ستكون له

Lebanon 24
24-11-2024 | 14:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: الكلمة للميدان سواء بالمواجهات البرية أو إطلاق الصواريخ لعمق إسرائيل
lebanon 24
25/11/2024 02:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: المناطق الجديدة التي يعمل فيها الجيش تضم منصات إطلاق صواريخ استخدمها حزب الله في الأشهر الأخيرة
lebanon 24
25/11/2024 02:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل هيوم نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي: يجب هزيمة حزب الله لمنع إطلاق الصواريخ
lebanon 24
25/11/2024 02:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق حزب الله 20 صاروخا في الرشقة الأخيرة على الجليل
lebanon 24
25/11/2024 02:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2024-11-24
18:50 | 2024-11-24
18:49 | 2024-11-24
18:39 | 2024-11-24
18:33 | 2024-11-24
18:31 | 2024-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24