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مصادر الحدث: واشنطن قد تقترح مراقبة عبر الأقمار الصناعية لوقف النار في لبنان

Lebanon 24
24-11-2024 | 15:33
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