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يديعوت أحرونوت: نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي سيجري في إسرائيل محادثات بشأن الجانب الأمني للاتفاق

Lebanon 24
24-11-2024 | 16:39
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