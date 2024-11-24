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القناة 14: نتنياهو يفضّل الذهاب لتسوية مع لبنان مع التزام أميركي بالسماح لإسرائيل بالرد على أي خروقات

Lebanon 24
24-11-2024 | 17:33
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