Advertisement

أخبار عاجلة

خامنئي: كان يجب إصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال

Lebanon 24
25-11-2024 | 02:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين: قلقون من أن تؤدي أوامر الاعتقال لإصدار أوامر مماثلة ضد شخصيات عسكرية
lebanon 24
25/11/2024 13:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قلقة من إصدار أوامر اعتقال إضافية ضد جنود وضباط في الجيش
lebanon 24
25/11/2024 13:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قضائية وليست سياسية ولا علاقة لها بمعاداة السامية
lebanon 24
25/11/2024 13:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بوقف أوامر اعتقال مستوطنين بالضفة قرار خاطئ للغاية
lebanon 24
25/11/2024 13:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:43 | 2024-11-25
06:41 | 2024-11-25
06:35 | 2024-11-25
06:34 | 2024-11-25
06:33 | 2024-11-25
06:20 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24