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وزير الخارجية الإيطالي: أبدينا عزيمة وتضامنا مع لبنان لمساندة قوة اليونيفيل هناك
Lebanon 24
25-11-2024
|
03:40
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