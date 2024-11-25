بو حبيب: يجب تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل ولبنان يريد تطبيقه ما يعني أنه لن يكون هناك أي سلاح لا تقبل به الحكومة اللبنانية ولا سلطة تعلو على سلطة الحكومة

Lebanon 24