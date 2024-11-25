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الكرملين: نريد أن تتوقف الضربات الإسرائيلية على الأهداف المدنية في لبنان والوضع الإنساني طارئ ومن المهم توفير قنوات أوسع لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
25-11-2024 | 04:21
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