Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأوكراني: هاجمنا منشآت روسية في مناطق بريانسك وكالوجا وكورسك في روسيا

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية هاجمت فجر اليوم منشأة في منطقة بريانسك بـ 6 صواريخ باليستية أميركية الصنع
lebanon 24
25/11/2024 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيّرة روسية خلال الليل (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/11/2024 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: عدد القوات الروسية يفوق عدد المدافعين الأوكرانيين بشكل كبير
lebanon 24
25/11/2024 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تعلن إسقاط 70 مسيّرة أوكرانية في أجواء 6 مناطق روسية
lebanon 24
25/11/2024 16:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2024-11-25
09:24 | 2024-11-25
09:17 | 2024-11-25
09:09 | 2024-11-25
09:05 | 2024-11-25
09:04 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24