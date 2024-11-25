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مسؤول عسكري في الناتو: سيتعين على حلفاء الناتو إنفاق ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:16
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