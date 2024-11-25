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القناة 14 الإسرائيلية: تفاهمات بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني ونزع سلاحه بين الليطاني والحدود الإسرائيلية

Lebanon 24
25-11-2024 | 05:38
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