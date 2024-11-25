Advertisement

أخبار عاجلة

بو صعب: العدو الإسرائيلي يُصعّد كلّما اقترب من اتفاق جدّي ليمارس ضغطَا على الفريق الآخر وبرّي لا يتراجع أمام هذا الضغط خصوصًا في ما يتعلّق بالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المولوي: على العدو الإسرائيلي أن يلتزم بالقرارات الدولية وتطبيق القرار 1701 يضمن سلامة الأراضي اللبنانية
lebanon 24
25/11/2024 16:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان بعد جلسة برئاسة المفتي دريان في دار الفتوى: نناشد المجتمع الدولي والدول العربية الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف هذا العدوان على لبنان وغزة
lebanon 24
25/11/2024 16:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة استعرض أمام "الفاو" آثار العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي
lebanon 24
25/11/2024 16:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لإلقي الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني
lebanon 24
25/11/2024 16:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2024-11-25
09:24 | 2024-11-25
09:17 | 2024-11-25
09:09 | 2024-11-25
09:05 | 2024-11-25
09:04 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24