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بو صعب: هناك تفاؤل وأمل بشأن وقف اطلاق النار ولكن لا يمكن الجزم مع شخصية كنتنياهو والميدان وحده قد يدفعه الى تغيير موقفه

Lebanon 24
25-11-2024 | 06:06
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