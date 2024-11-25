Advertisement

أخبار عاجلة

سي إن إن نقلا عن مصادر: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لن يكون نهائيا حتى يتم حل كل القضايا

Lebanon 24
25-11-2024 | 07:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"معاريف" عن مصادر سياسية: مسودات الاتفاق مع لبنان جاهزة تقريبا والطرفان أبديا التزاما بتوقيعه
lebanon 24
25/11/2024 16:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة: إسرائيل تلقت ضمانات من واشنطن بشأن حرية التحرك في حال حدوث انتهاك للاتفاق مع لبنان
lebanon 24
25/11/2024 16:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الاسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: يمكن التوصل إلى اتفاق مع لبنان خلال أيام أو أسابيع
lebanon 24
25/11/2024 16:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تصر على ألا تكون فرنسا جزءا من الاتفاق مع لبنان أو اللجنة الدولية المراقبة له
lebanon 24
25/11/2024 16:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:40 | 2024-11-25
09:33 | 2024-11-25
09:24 | 2024-11-25
09:17 | 2024-11-25
09:09 | 2024-11-25
09:05 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24