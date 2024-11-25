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رويترز عن مسؤول لبناني ودبلوماسي غربي: أميركا أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن في غضون ساعات

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:10
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