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وزيرة خارجية ألمانيا : وقف إطلاق النار في لبنان يبدو قريبا مما كان عليه قبل أسابيع

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:12
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