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الأمم المتحدة تدعو الأطراف المعنية إلى "الموافقة على وقف النار" في لبنان

Lebanon 24
25-11-2024 | 10:22
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