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هيئة البث الإسرائيلية: بايدن وماكرون سيعلنان وقف إطلاق النار في لبنان صباح الغد لمدة شهرين تقريبا
Lebanon 24
25-11-2024
|
11:55
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