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القناة 12 الإسرائيلية: بلدية عكا تعلن عن تعليق عمل كافة المؤسسات التعليمية يوم غد

Lebanon 24
25-11-2024 | 12:20
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