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وزير الدفاع الألماني: حرب روسيا على أوكرانيا لم تعد صراعًا إقليميًا بل وصلت إلى بُعد دولي

Lebanon 24
25-11-2024 | 12:27
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