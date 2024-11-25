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وزير الدفاع الألماني: حرب روسيا على أوكرانيا لم تعد صراعًا إقليميًا بل وصلت إلى بُعد دولي
Lebanon 24
25-11-2024
|
12:27
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