Advertisement

أخبار عاجلة

إلياس بو صعب نائب رئيس المجلس النواب للميادين: خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة سنشهد الإعلان عن وقف إطلاق النار

Lebanon 24
25-11-2024 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب سيمون أبي رميا خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا: دولة الرئيس يتحدث باسم كل لبنان كما يفعل الرئيس نبيه بري بشأن المفاوضات القائمة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
lebanon 24
25/11/2024 21:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عن وقف إطلاق النار.. ماذا كشف نائب رئيس مجلس النواب؟
lebanon 24
25/11/2024 21:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله لا يزال يحتفظ بقدراته الصاروخية والتقدير أنه سيستمر في إطلاق النار خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
25/11/2024 21:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي فرزلي: الإجتماع في عين التينة هو الإجتماع الأهم منذ بداية الحرب، والقضية المركزية عند الرئيس بري وجنبلاط وميقاتي هي وقف إطلاق النار (NBN)
lebanon 24
25/11/2024 21:33:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:31 | 2024-11-25
14:31 | 2024-11-25
14:26 | 2024-11-25
14:22 | 2024-11-25
14:17 | 2024-11-25
14:15 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24