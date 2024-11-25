Advertisement

أخبار عاجلة

التلفزيون السوري: قصف إسرائيلي يستهدف جسرين في منطقة القصير بريف حمص

Lebanon 24
25-11-2024 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية: هجوم إسرائيلي يستهدف جسرا في منطقة القصير قرب الحدود مع لبنان
lebanon 24
25/11/2024 21:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء أولية عن عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص (وكالة سانا السورية)
lebanon 24
25/11/2024 21:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة السورية: قصف إسرائيلي على معبر جوسيه في منطقة القصير
lebanon 24
25/11/2024 21:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: 5 ضربات إسرائيلية تستهدف جسورا وطرقات وحاجزا للفرقة الرابعة في الجيش السوري بمنطقة القصير الحدودية في ريف حمص
lebanon 24
25/11/2024 21:36:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:31 | 2024-11-25
14:31 | 2024-11-25
14:26 | 2024-11-25
14:22 | 2024-11-25
14:17 | 2024-11-25
14:15 | 2024-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24