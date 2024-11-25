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هيئة البث الإسرائيلية: رفع حالة التأهب لسلاح الجو والدفاعات الجوية قبل التوصل لاتفاق تسوية مع لبنان

Lebanon 24
25-11-2024 | 13:41
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