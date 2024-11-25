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متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: نعمل للتوصل لحل سياسي يسمح بعودة المدنيين على جانبي الخط الأزرق (الجزيرة)

Lebanon 24
25-11-2024 | 14:26
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