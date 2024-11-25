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الجيش الإسرائيلي: الضربات التي وجهناها لحزب الله تهدف لإضعاف مجلسه التنفيذي وجهود إعادة بناء قدراته

Lebanon 24
25-11-2024 | 14:35
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